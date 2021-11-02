Бистрович — о жеребьёвке Кубка России: «Сочи» хорошо выглядит, но и у ЦСКА сильная команда

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022. Армейцы на этой стадии турнира сыграют с «Сочи».

«Любопытно получилось, через несколько дней нам играть в гостях против «Сочи» в чемпионате, и жеребьёвка повторила этот матч следующей весной. Соперник очень хорошо смотрится последние год-два, находится в верхней части таблицы, пробился в еврокубки. В нынешнем чемпионате «Сочи» тоже выглядит здорово. Но и у нас сильная команда, думаю, что есть много шансов победить и пройти весной дальше. Всё будет зависеть от формы команд, от многих факторов, но Кубок России — значимый турнир, и мы настроены выступить в нём как можно лучше», — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.