Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бистрович — о жеребьёвке Кубка России: «Сочи» хорошо выглядит, но и у ЦСКА сильная команда

Бистрович — о жеребьёвке Кубка России: «Сочи» хорошо выглядит, но и у ЦСКА сильная команда
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022. Армейцы на этой стадии турнира сыграют с «Сочи».

«Любопытно получилось, через несколько дней нам играть в гостях против «Сочи» в чемпионате, и жеребьёвка повторила этот матч следующей весной. Соперник очень хорошо смотрится последние год-два, находится в верхней части таблицы, пробился в еврокубки. В нынешнем чемпионате «Сочи» тоже выглядит здорово. Но и у нас сильная команда, думаю, что есть много шансов победить и пройти весной дальше. Всё будет зависеть от формы команд, от многих факторов, но Кубок России — значимый турнир, и мы настроены выступить в нём как можно лучше», — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.

Новость по теме
Березуцкий: у ЦСКА получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьёвки Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021