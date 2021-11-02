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Василий Уткин прокомментировал слухи о приобретении части акций «Спартака» шейхами

Василий Уткин прокомментировал слухи о приобретении части акций «Спартака» шейхами
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Российский журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о приобретении акций московского «Спартака» владельцами «Манчестер Сити».

«О шейхах в «Спартаке». Сам факт я не могу прокомментировать, чёрт его знает, правда или фейк. Но вот другое. Практически все коллеги высказываются единогласно, почему, если это правда, шейхи покупают 20%. Это же не даёт возможности что-то в клубе решать. У меня есть ответ на этот вопрос, коллеги. Это не правда и не фейк, а вброс. Никто ж не может знать заранее, как отреагирует публика, причём речь не о смердах, а о влиятельных боярах. Ну как это так — народная команда, и вдруг арабы. Всякое может прилететь. Так что это проверочка. Потому и цифра такая — 20%, такой миноритарик, посидит в совете директоров на попе ровно, а больше ни-ни. Так я думаю», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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