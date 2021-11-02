Василий Уткин прокомментировал слухи о приобретении части акций «Спартака» шейхами

Российский журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о приобретении акций московского «Спартака» владельцами «Манчестер Сити».
«О шейхах в «Спартаке». Сам факт я не могу прокомментировать, чёрт его знает, правда или фейк. Но вот другое. Практически все коллеги высказываются единогласно, почему, если это правда, шейхи покупают 20%. Это же не даёт возможности что-то в клубе решать. У меня есть ответ на этот вопрос, коллеги. Это не правда и не фейк, а вброс. Никто ж не может знать заранее, как отреагирует публика, причём речь не о смердах, а о влиятельных боярах. Ну как это так — народная команда, и вдруг арабы. Всякое может прилететь. Так что это проверочка. Потому и цифра такая — 20%, такой миноритарик, посидит в совете директоров на попе ровно, а больше ни-ни. Так я думаю», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 3 ноября 2021
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:48
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:20
-
00:13
- 2 ноября 2021
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:39
-
23:27
-
23:24
-
23:19
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:00
-
22:55
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:29
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:03