Геркус — о поражении «Зенита» от «Ювентуса»: как детей…

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение питерского «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» — 2:4.
«Как детей… И замены какие-то странные», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».
Напомним, по итогам матчей четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов ситуация в группе кардинально не изменилась — лишь лидеры в лице «Ювентуса» и «Челси» увеличили свой отрыв от «Зенита» и «Мальмё». Теперь питерцев, идущих третьими, отделяет от второго места шесть очков.
В оставшихся двух встречах «Зениту» предстоят матчи с «Мальмё» (на выезде) и «Челси» (дома). Математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов питерский клуб себе оставил — это случится при двух крупных победах «Зенита» и двух поражениях лондонского «Челси» в матчах с «Ювентусом» (дома) и «Зенитом» (на выезде).
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