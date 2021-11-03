Турнирные расклады «Зенита» в Лиге чемпионов. Питерцы сохранили шансы на выход в плей-офф

Завершились матчи четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов в группе H. Лондонский «Челси» добыл выездную победу над «Мальмё» (1:0), тогда как «Зенит» уступил «Ювентусу» в Турине (2:4).



По итогам матчей четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов ситуация в группе кардинально не изменилась — лишь лидеры в лице «Ювентуса» и «Челси» увеличили свой отрыв от «Зенита» и «Мальмё». Теперь питерцев, идущих третьими, отделяет от второго места шесть очков. Туринский гранд и вовсе уже гарантировал себе место в 1/8 финала ЛЧ — ниже второго места он не опустится.



В оставшихся двух встречах «Зениту» предстоят матчи с «Мальмё» (на выезде) и «Челси» (дома). Математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов питерский клуб себе оставил — это случится при двух крупных победах «Зенита» и двух поражениях лондонского «Челси» в матчах с «Ювентусом» (дома) и «Зенитом» (на выезде).

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