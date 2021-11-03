Тренер «Барселоны» рассказал, что стало ключом к успеху в матче с киевским «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0).



«Большая победа. Мы хорошо сыграли. Действовали спокойно. Во втором тайме проявили больше терпения, заиграли шире и использовали фланги для создания моментов. Это стало ключом к нашему успеху.

Гол Ансу Фати? Мы — команда. Но такой игрок, как он, помогает всем делать работу лучше. Очень важно, чтобы у него сохранялось это голевое чутье», — приводит слова Бархуана пресс-служба УЕФА.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» принимало «Барселону». Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. На 70-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Барселоны» Ансу Фати.