«Барселона» с минимальным счётом обыграла киевское «Динамо» в Лиге чемпионов
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В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» принимало «Барселону». Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 70-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Барселоны» Ансу Фати.
«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Киевское «Динамо» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Е являются мюнхенская «Бавария» (12) и «Бенфика» (4).
Стоит отметить, что украинский клуб сохранил шансы на выход в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, так как «Бенфика» проиграла в матче с мюнхенской «Баварией» (2:5).
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