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«Барселона» с минимальным счётом обыграла киевское «Динамо» в Лиге чемпионов

«Барселона» с минимальным счётом обыграла киевское «Динамо» в Лиге чемпионов
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В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» принимало «Барселону». Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 70-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Барселоны» Ансу Фати.

«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Киевское «Динамо» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Е являются мюнхенская «Бавария» (12) и «Бенфика» (4).

Стоит отметить, что украинский клуб сохранил шансы на выход в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, так как «Бенфика» проиграла в матче с мюнхенской «Баварией» (2:5).

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
02 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Фати – 70'
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