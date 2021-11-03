«Барселона» с минимальным счётом обыграла киевское «Динамо» в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» принимало «Барселону». Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 70-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Барселоны» Ансу Фати.



«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Киевское «Динамо» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Е являются мюнхенская «Бавария» (12) и «Бенфика» (4).

Стоит отметить, что украинский клуб сохранил шансы на выход в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, так как «Бенфика» проиграла в матче с мюнхенской «Баварией» (2:5).