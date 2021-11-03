Дзюба обнялся с Кьеллини после матча «Ювентус» — «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба обнялся с защитником «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после матча 4-го тура Лиги чемпионов, в котором туринская команда обыграла петербургскую со счётом 4:2.

В подтрибунном помещении Дзюба перекинулся с Кьеллини парой фраз и отправился в раздевалку.

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В матче 4-го тура группового этапа лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).