Роналду: в гостях у «Аталанты» всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца
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Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2).
«Это был трудный матч. Здесь всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца. Я помог команде набрать очко и очень этому рад. В концовке нам немного повезло, но это футбол.
Нам всё ещё есть куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого потребуется время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.
36-летний нападающий отметился дублем, свой второй гол он забил на 91-й минуте. «Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков в 4 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Аталанта» (5) располагается на третьей позиции.
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- 3 ноября 2021
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