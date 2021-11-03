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Ташуев – о «Балтике»: прекрасно знаем их стиль. Можно сказать, Игнашевич – мой воспитанник

Ташуев – о «Балтике»: прекрасно знаем их стиль. Можно сказать, Игнашевич – мой воспитанник
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Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Клуб сыграет с представителем Футбольной национальной лиги – «Балтикой».

«В целом итоги жеребьевки воспринял буднично. Пары разные. Из двух противостояний клубов Премьер-Лиги: «Динамо» – «Нижний Новгород» и «Сочи» – ЦСКА, вторая пара выглядит гораздо более мощно.

Нам выпала «Балтика». Мы прекрасно знаем и стиль команды, и её нового главного тренера Сергея Игнашевича, которого я помню еще совсем молодым – тренировал его еще в «Крыльях». Можно сказать, он мой воспитанник.

С Игнашевичем мы уже встречались в этом году – выиграли в Москве у «Торпедо» 2:1. Я знаю, в какой футбол играет его команда: силового плана. Еще будет время дополнительно изучить «Балтику» на сборах. Сейчас рано рассуждать о том, как будет играть соперник в матче с нами.

За четыре месяца многое может поменяться: «Балтика» может как подняться в таблице ФНЛ, так и опуститься. Но на этом не стоит делать акцент. В любом случае дома они будут играть на полную катушку и ставить цель – выйти в 1/4. Также и мы будем биться за результат.

Хороший стадион, хороший город. Соперник нам по силам. Одна игра, в которой все решится. Шансы, я думаю, 50/50. До жеребьевки было желание сыграть дома. К сожалению, не получится. Хотя мы понимали, что шансов мало. Надеемся сыграть в Песчанокопском в четвертьфинале», — цитирует Ташуева пресс-служба «Чайки».

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