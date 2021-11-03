Роспотребнадзор согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.



Согласно решению Роспотребнадзора, матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (6 ноября, 16:30 мск), а также «Спартаком» и «Локомотивом» (7 ноября, 19:00 мск) пройдут в соответствии с запланированным календарём на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесённого в течение последних шести месяцев заболевания.