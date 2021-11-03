Роспотребнадзор согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака»
Поделиться
Роспотребнадзор согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Согласно решению Роспотребнадзора, матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (6 ноября, 16:30 мск), а также «Спартаком» и «Локомотивом» (7 ноября, 19:00 мск) пройдут в соответствии с запланированным календарём на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина» и «Открытие Банк Арене» соответственно.
Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесённого в течение последних шести месяцев заболевания.
Новость по темеВстреча 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
16:07
-
15:30
-
15:22
-
14:57
-
14:56
-
14:48
-
14:36
-
14:33
-
14:28
-
14:13
-
14:08
-
13:54
-
13:48
-
13:28
-
13:09
-
13:07
-
12:57
-
12:42
-
12:34
-
12:13
-
11:58
-
11:54
-
11:31
-
11:23
-
11:10
-
11:04
-
10:56
-
10:46
-
10:29
-
10:28
-
10:15
-
10:14
-
09:59
-
09:58
-
09:49
Партнерский контент