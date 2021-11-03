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Унаи Эмери выступил с заявлением на фоне слухов об интересе «Ньюкасла» к нему

Унаи Эмери выступил с заявлением на фоне слухов об интересе «Ньюкасла» к нему
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери выступил с заявлением, которое касается слухов об интересе «Ньюкасла» к нему. 1 ноября появилась информация, что руководство «сорок» остановилось на кандидатуре испанского специалиста.

«Независимо от того, сколько шума было вчера в другой стране, внутри «Вильярреала» царило взаимопонимание с семьёй Роиг и моей командой. Для меня это очень важно. «Вильярреал» — мой дом. Я благодарен за интерес со стороны такого большого клуба, но ещё более благодарен за то, что я здесь. Сообщил президенту клуба Фернандо Роигу, что хочу продолжать быть частью этого проекта. Хочу поблагодарить фанатов за помощь, которую они всегда оказывали. В воскресенье у нас очень важная игра, и я надеюсь, что мы все вместе добьёмся победы», — написал Эмери в своём «инстаграме».

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