«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 3 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Брюгге». Встреча группы А пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брюгге».



Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный судья — Сантьяго Хайме Латре.



«Манчестер Сити» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Брюгге» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются «ПСЖ» (7) и «РБ Лейпциг» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».