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«Милан» и «Порту» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

«Милан» и «Порту» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 3 ноября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Милан» — «Порту». Встреча группы В прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 6-й минуте игрок гостей Луис Диас открыл счёт в матче. Марко Груич продвинулся вперёд и своей передачей нашёл свободного Луиса Диаса, который технично пробил в дальний нижний угол. На 61-й мнуте Шансель Мбемба отметился автоголом, сравняв счёт в игре. Пьер Калюлю с острого угла через рикошет от Мбемба отправил мяч в ворота.

«Порту» в 4 матчах набрал 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Милан» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Ливерпуль» (9) и «Атлетико» (4). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Порту».

Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур
03 ноября 2021, среда. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Диас – 6'   1:1 Мбемба – 61' (автогол)
Комментарии
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