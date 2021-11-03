РФС признал ошибочным решение Кукуляка отменить гол «Краснодара» в ворота «Крыльев»

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором было рассмотрено обращение футбольного клуба «Краснодар» по поводу матча 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

«Судья ошибочно отменил гол в ворота команды «Крылья Советов» на 35-й минуте матча. Решение комиссии мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» Джон Кордоба, находящийся в тонкой офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде, не закрывал очевидно линию обзора вратарю соперника, находясь на большом расстоянии от него, и тем самым, не влиял на возможность вратаря команды «Крылья Советов» играть в мяч», — говорится в сообщении РФС.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу самарского клуба.