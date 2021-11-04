Юрген Клопп: «Ливерпулю» удался практически идеальный матч с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:0).
«Нам удался практически идеальный матч. Мы сыграли так, как хотели. Мы забили в нужные моменты. «Атлетико» начал матч гораздо сильнее, чем предыдущую игру на своём поле, но мы хорошо оборонялись, и Трент отдал две замечательные передачи. Мы забили два потрясающих гола. Завершение атак получилось на загляденье. Диогу знает, что он не промахивается в таких ситуациях. Садио тоже хочет забивать и умеет оказываться в нужном месте в штрафной, чтобы реализовывать такие моменты», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
«Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в группе В. «Атлетико», набрав 4 очка, находится на 3-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (5) и «Милан» (1).
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