Хавбек «Лейпцига» Собослаи: перед пенальти сказал Неймару, что никогда не промахиваюсь

Полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи рассказал о том, как форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар пытался повлиять на его концентрацию перед пенальти в матче Лиги чемпионов (2:2). Напомним, в концовке матча, в компенсированное арбитром время, Собослаи реализовал одиннадцатиметровый удар и спас свою команду от поражения.

«Перед тем, как я подошел к «точке», Неймар спросил у меня, забью ли я. Я ответил: «Да». Он спросил: «Ты уверен?» Я сказал, что никогда не промахиваюсь», — приводит слова Собослаи официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

«Пари Сен-Жермен» набрал 8 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. На первом месте располагается «Манчестер Сити» (9), третий — «Брюгге» (4). «РБ Лейпциг» (1) занимает 4-е место. Немецкий клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и будет бороться только за право выступить в Лиге Европы.