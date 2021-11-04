«На поле — Цербер, в жизни — приятный». Сборная России поздравила Мухина с днём рождения

Сборная России поздравила полузащитника национальной команды и ЦСКА Максима Мухина с днём рождения. 4 ноября футболисту исполнилось 20 лет.
«Мухину – 20! Цепкий и неуступчивый, на поле он – Цербер, а в жизни – очень приятный парень. Поздравляем с днём рождения и желаем яркой карьеры, незабываемых матчей и здоровья!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В сезоне-2020/2021 хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был впервые вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией. Позже стало известно о его переходе в московский ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
- 4 ноября 2021
-
11:55
-
11:44
-
11:40
-
11:20
-
11:09
-
10:55
-
10:53
-
10:36
-
10:23
-
10:14
-
10:12
-
09:51
-
09:44
-
09:36
-
09:29
-
09:26
-
08:54
-
08:30
-
07:21
-
06:21
-
05:19
-
04:56
-
04:17
-
04:02
-
03:39
-
03:22
-
03:06
-
02:54
-
02:38
-
02:30
-
02:13
-
01:51
-
01:38
-
01:12
-
01:03