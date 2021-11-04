«На поле — Цербер, в жизни — приятный». Сборная России поздравила Мухина с днём рождения

Сборная России поздравила полузащитника национальной команды и ЦСКА Максима Мухина с днём рождения. 4 ноября футболисту исполнилось 20 лет.



«Мухину – 20! Цепкий и неуступчивый, на поле он – Цербер, а в жизни – очень приятный парень. Поздравляем с днём рождения и желаем яркой карьеры, незабываемых матчей и здоровья!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.



Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В сезоне-2020/2021 хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был впервые вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией. Позже стало известно о его переходе в московский ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 13 матчей, не отметившись результативными действиями.