Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На поле — Цербер, в жизни — приятный». Сборная России поздравила Мухина с днём рождения

«На поле — Цербер, в жизни — приятный». Сборная России поздравила Мухина с днём рождения
Комментарии

Сборная России поздравила полузащитника национальной команды и ЦСКА Максима Мухина с днём рождения. 4 ноября футболисту исполнилось 20 лет.

«Мухину – 20! Цепкий и неуступчивый, на поле он – Цербер, а в жизни – очень приятный парень. Поздравляем с днём рождения и желаем яркой карьеры, незабываемых матчей и здоровья!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В сезоне-2020/2021 хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был впервые вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией. Позже стало известно о его переходе в московский ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

Новость по теме
Максим Мухин: сравнения с Вернблумом? Однажды на тренировке меня назвали Онопко!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021