«Лестер» — «Спартак»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 4 ноября, московский «Спартак» проведёт гостевой матч с «Лестер Сити». Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры — в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Спартак». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Матч обслужит турецкая бригада арбитров, которую возглавит Халил Мелером. В роли ассистентов судьи выступят Мустафа Эйсой и Джевдет Комурджуоглу. Резервный арбитр — Эрдже Кардешлер. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и Томаш Квятковски.

Напомним, «Спартак» и «Лестер» встречались в 3-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка за 3 матча. «Лестер» (4) – на третьем месте. Лидирует в группе «Легия», в активе которой 6 очков. Второе место занимает «Наполи» (4).