Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча «Динамо» с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». Игра состоит в субботу, 6 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«У каждой медали есть две стороны, мы анализируем и слабые, и сильные отрезки игры. У нас нет разочарования от матча с «Зенитом». Знаем, что мы должны делать, отталкиваемся от этого.

Знаем, как складывались предыдущие матчи «Краснодара». У них хорошая и качественная команда, стоит отметить их атакующие действия. У «Краснодара» техничные игроки, которые хорошо играют в чужой штрафной. Нам важно поддерживать высокий темп игры, чтобы была постоянная поддержка игроков.

Те голы, которые мы пропускали незадолго до окончания матчей, имели разную природу. В матче со «Спартаком» в концовке встречи команда была недостаточно сконцентрирована, нужно было быть более хладнокровными. В матче с «Химками» ребята очень сильно поверили в себя, не смогли сыграть на ноль. Голы, пропущенные в конце, не связаны с физической подготовкой.

Не могу сказать, что у «Краснодара» слабая линия обороны, тем более у них достаточно длинная скамейка. Нам важно правильно распорядиться мячом в позиционной атаке или грамотно выбегать в контратаки. Глубоко уверен, что в таких матчах нужно играть максимально эффективно и с полной самоотдачей, будет важно успешно сыграть в отборе. Нет чего-то неважного, каждый компонент игры носит важный характер.

Невызов Шиманьски и Моро в национальные сборные никак не отразится на их физическом состоянии. Они профессионально относятся к своему делу и очень важны для нас», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.