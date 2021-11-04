Шварц: «Динамо» планирует достичь максимальных высот в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу целей команды в Кубке России, а также рассказал о некоторых организационных моментах. Напомним, в 1/8 финала Кубка страны «Динамо» предстоит сыграть с «Нижним Новгородом».

«Мы следили за жеребьёвкой, очень рады, что есть возможность сыграть дома перед своими болельщиками. Мы планируем достичь максимальных высот в Кубке России, но матч с «Нижним Новгородом» не очень скоро, поэтому займёмся подготовкой к этой игре в феврале.

У нас нет системы штрафов за четвёртые жёлтые карточки. Есть штрафы за неспортивное поведение, опоздания, но с точки зрения перебора жёлтых карточек штрафы не предусмотрены.

Из своего опыта могу сказать, что предварительные вычисления очков не имеют смысла. Кропотливая работа на тренировках, теоретические занятия, которые проходят ежедневно, должны заканчиваться тремя очками каждую неделю. Не считаем, сколько очков могли бы набрать за четыре или пять матчей. Наш профессионализм отражают набранные очки в конце недели», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.