Барелла согласился продлить контракт с «Интером». Названа новая зарплата игрока

Полузащитник «Интера» Николо Барелла согласился продлить контракт с миланским клубом до 2026 года, сообщает в своём аккаунте в «Твиттере» журналист Николо Скира.

Стороны договорились, что футболист заработает € 4,5 млн в этом сезоне и € 5 млн плюс бонусы за каждый следующий год.

Ранее сообщалось, что Барелла стал трансферной целью «ПСЖ». Французский клуб не был готов вступать в переговоры с футболистом без одобрения самого «Интера». Сообщалось, что Николо, получающий сейчас € 2,5 млн, желает увеличить свой оклад до € 6 млн. «Интер» был готов платить игроку только € 5 млн, тогда как парижане были готовы в полной мере удовлетворить потребности футболиста.

В текущем сезоне Серии А Барелла провёл за «Интер» 11 матчей. В его активе один забитый мяч и пять результативных передач. Его контракт с нерадзурри действует до 31 июня 2024 года.