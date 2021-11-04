Семак рассказал о состоянии Сантоса, Оздоева и Кузяева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды в преддверии матча с «Уралом».
«Что сейчас известно о сроках возвращения в общую группу Дугласа Сантоса и Магомеда Оздоева? Что касается Магомеда, то он начинает потихоньку тренироваться — выборочно выполняет упражнения в общей группе, начиная с сегодняшнего дня. Скорее всего, он будет готов к тому, чтобы играть уже после паузы на матчи сборных. Что касается Дугласа, то с ним ситуация аналогичная. То же самое и с Кузяевым, который сейчас вообще не тренируется. После 8 ноября ему будет сделан контрольный снимок, после чего станет понятно, когда он начнёт тренироваться.
Все остальные игроки готовятся к матчу с «Уралом» в штатном режиме. Есть небольшие вопросы по Стасу Крицюку, но надеюсь, что ничего серьёзного. Все остальные готовятся», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 4 ноября 2021
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