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Сборная Франции обнародовала заявку на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Сборная Франции обнародовала заявку на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
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Пресс-служба сборной Франции опубликовала список футболистов, которые вызваны в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Французы 13 ноября будут принимать Казахстан, а 16 ноября в гостях встретятся с Финляндией.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Бенуа Костиль («Бордо»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Альфонс Ареола («Вест Хэм»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес, Бенжамин Павар, Деотшанкюль Юпамекано (все — «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Курт Зума («Вест Хэм»).

Полузащитники: Маттео Гюэндузи («Марсель»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Чуамени («Монако»), Н’Голо Канте («Челси»).

Нападающие: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»).

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