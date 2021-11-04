Андрей Воронин: Смолов и Кокорин растеряли свой потенциал

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Воронин оценил карьеру Александра Кокорина, выступающего за «Фиорентину», и Фёдора Смолова, играющего за «Локомотив».
«Смолов и Кокорин были очень одарёнными. Когда я только пришёл в клуб, видел мало настолько перспективных молодых пацанов. Они растеряли свой потенциал. Хочу, чтоб у Кокорина получилось в «Фиорентине». Много что произошло за последние годы лично для него. Травмы, те неприятные события… Я рад, что он сейчас в Европе. Поживёт и потренируется в другой среде. Когда молодым игрокам дают большие контракты здесь, они не хотят никуда ехать. Они покупают дорогие машины, ходят по дорогим ресторанам, надевают самые дорогие часы. Зачем ехать куда-то, если тут тебе дадут миллион, а там тебе дадут двести тысяч? Их система испортила. Не только их, многих футболистов», — сказал Воронин в интервью YouТube-каналу «Ответь по-братски».
- 4 ноября 2021
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