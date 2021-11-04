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Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии на ноябрьские отборочные матчи ЧМ-2022

Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии на ноябрьские отборочные матчи ЧМ-2022
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Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос был вызван в сборную Колумбии для подготовки к ближайшим играм национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Сборная Колумбии проведёт две отборочные встречи чемпионата мира 2022 года с Бразилией, которая пройдёт в Сан-Паулу 12 ноября, и с Парагваем, которая состоится в Барранкилье 17 ноября. После 12 сыгранных туров колумбийцы, набрав 16 очков, занимают четвёртую строчку в южноамериканской группе отбора на катарский чемпионат мира.

Вильмар Барриос сыграл за национальную команду 48 матчей. Вместе со сборной Колумбии он стал бронзовым призёром Кубка Америки — 2021. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги колумбиец принял участие в 10 матчах, в которых отдал одну голевую передачу.

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