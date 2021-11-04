«Монако» сыграл вничью с ПСВ в Лиге Европы, Головин вышел на замену

В Монако на стадионе «Луи II» завершился матч 4-го тура Лиги Европы в группе B. «Монако» принимал ПСВ из Эйндховена (Нидерланды).



Встреча команд закончилась безголевой ничьей — 0:0. Гости были острее соперника, но так и не смогли открыть счёт.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле перед началом второго тайма, заменив Рубена Агилара.



«Монако» набрал восемь очков в четырёх матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу. 2-е место занимает «Реал Сосьедад», набравший шесть очков. ПСВ находится на 3-м месте с пятью очками, а замыкает турнирную таблицу «Штурм» (1).

В следующем туре «Монако» будет принимать «Реал Сосьедад», а ПСВ сыграет на своём поле со «Штурмом».