Фегули — о голе в ворота «Локомотива»: мы работаем над такими атаками на тренировках

Полузащитник «Галатасарая» Софьян Фегули, ставший автором гола в матче 4-го тура Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1), поделился впечатлениями от игры.



«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли и поддержали нас.



Мой гол? Мы работаем над такими атаками на тренировках. Я был готов к этому. Нам нужно сохранять позитив. Мы начинали этот матч в качестве лидеров группы, ими и остались. Нужно идти к следующему матчу. Впереди нас ждёт ещё два матча, нужно добиться результата», — цитирует Фегули Sporx.



Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (8) возглавляет турнирную таблицу.

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