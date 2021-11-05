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«Лестер» — «Спартак»: Мозес открыл счёт в матче

«Лестер» — «Спартак»: Мозес открыл счёт в матче
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В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» встречается с московским «Спартаком». Игра проходит сегодня, 5 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия).

Виктор Мозес открыл счёт в матче на 51-й минуте. Мозес после передачи Михаила Игнатова с фланга головой мяч вколотил в дальний нижний угол из середины штрафной.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Спартак».

Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис». После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка.

Лига Европы. Группа C. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер, Англия
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва, Россия
0:1 Мозес – 51'   1:1 Амарти – 58'
Комментарии
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