«Тоттенхэм» обыграл «Витесс» со счётом 3:2 в первом матче под руководством Антонио Конте
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Сегодня, 5 ноября, в рамках 4-го тура Лиги конференций встречались команды «Тоттенхэм Хотспур» и «Витесс». Клубы играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Счёт в игре на 14-й минуте открыл Сон Хын Мин. На 22-й минуте Лукас Моура после паса Гарри Кейна увеличил преимущество хозяев в счёте. На 28-й минуте Якоб Расмуссен забил автогол. Через 4 минуты Расмуссен после передачи Максимилиана Виттека сократил отставание гостей. Через 7 минут Матуш Беро установил итоговый счёт в матче.
На 59-й минуте игрок хозяев Кристиан Ромеро был удалён за получение 2-й жёлтой карточки. Затем были удалены 2 игрока команды соперника — Данило Дуки и Маркус Шуберт.
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