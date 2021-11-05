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«Тоттенхэм» обыграл «Витесс» со счётом 3:2 в первом матче под руководством Антонио Конте

«Тоттенхэм» обыграл «Витесс» со счётом 3:2 в первом матче под руководством Антонио Конте
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Сегодня, 5 ноября, в рамках 4-го тура Лиги конференций встречались команды «Тоттенхэм Хотспур» и «Витесс». Клубы играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 14-й минуте открыл Сон Хын Мин. На 22-й минуте Лукас Моура после паса Гарри Кейна увеличил преимущество хозяев в счёте. На 28-й минуте Якоб Расмуссен забил автогол. Через 4 минуты Расмуссен после передачи Максимилиана Виттека сократил отставание гостей. Через 7 минут Матуш Беро установил итоговый счёт в матче.

На 59-й минуте игрок хозяев Кристиан Ромеро был удалён за получение 2-й жёлтой карточки. Затем были удалены 2 игрока команды соперника — Данило Дуки и Маркус Шуберт.

Лига конференций. Группа G. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Витесс
Арнем, Нидерланды
1:0 Мин – 14'   2:0 Лукас Моура – 22'   3:0 Расмуссен – 28' (автогол)   3:1 Расмуссен – 32'   3:2 Беро – 39'
Удаления: Ромеро – 59' / Дуки – 80', Шуберт – 84'
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