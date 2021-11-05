Каррера высказался о ничьей «Спартака» в матче с «Лестером»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на результат матча с «Лестером» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Лестере и завершилась со счётом 1:1.

«Ничья с «Лестером» — это хороший результат, который позволяет «Спартаку» приблизиться к выходу из группы. Что касается конкуренции Максименко и Селихова, то у «Спартака» два отличных голкипера», — приводит слова Карреры Sport24.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», а «Лестер» проведёт матч с «Легией».