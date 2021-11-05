Брендан Роджерс прокомментировал результат матче «Лестер» — «Спартак»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о ничьей в матче со «Спартаком» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы.

«Думаю, мы доминировали в этом матче. Что касается игры, я считаю, что у нас все хорошо получилось. У нас был всего один ляп, когда мы недостаточно быстро вернулись в штрафную после потери мяча. Думаю, после этого матча все стало проще с точки зрения турнирных раскладов. Мы должны выиграть два оставшихся матча. Если получится, мы выиграем группу», — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).