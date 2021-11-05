Два клуба АПЛ интересуются российским голкипером Никитой Хайкиным

«Уотфорд» и «Норвич» интересуются российским голкипером «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным, сообщает Football Insider.



Как сообщает источник, эти два клуба АПЛ и ещё ряд других команд просматривали вратаря на вчерашнем матче норвежской команды против «Ромы» (2:2).



У голкипера есть английский паспорт, так как футболист играл за молодёжную команду «Челси», что упрощает трансфер игрока.



Россиянин подписал контракт с «Будё-Глимт» в 2019 году и выиграл Чемпионат Норвегии в месте с командой.



Также игрок получил вызов в сборную России на ближайшие ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.



Transfermarket оценивает игрока в €600 тыс. В текущем сезоне вратарь провёл на поле 36 матчей, в которых пропустил 33 мяча.