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Два клуба АПЛ интересуются российским голкипером Никитой Хайкиным

Два клуба АПЛ интересуются российским голкипером Никитой Хайкиным
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«Уотфорд» и «Норвич» интересуются российским голкипером «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным, сообщает Football Insider.

Как сообщает источник, эти два клуба АПЛ и ещё ряд других команд просматривали вратаря на вчерашнем матче норвежской команды против «Ромы» (2:2).

У голкипера есть английский паспорт, так как футболист играл за молодёжную команду «Челси», что упрощает трансфер игрока.

Россиянин подписал контракт с «Будё-Глимт» в 2019 году и выиграл Чемпионат Норвегии в месте с командой.

Также игрок получил вызов в сборную России на ближайшие ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

Transfermarket оценивает игрока в €600 тыс. В текущем сезоне вратарь провёл на поле 36 матчей, в которых пропустил 33 мяча.

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