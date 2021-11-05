Нигматуллин: Селихов – герой матча «Спартака» с «Лестером»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ничью в матче 4-го тура Лиги Европы «Лестер Сити» — «Спартак» (1:1).
«Момент с пенальти стал ключевым в матче. Селихов достаточно уверенно играл, помогал на выходах, принес очко на выезде. Можно назвать его героем матча.
Главная проблема «Спартака» сейчас — он сам. Команда играет крайне нестабильно, думаю, даже тренер не знает, чего ждать от красно-белых в следующих матчах. Но «Спартак» продолжает сохранять шансы на евровесну», — приводит слова Нигматуллина «РБК».
После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).
- 5 ноября 2021
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