Нигматуллин: Селихов – герой матча «Спартака» с «Лестером»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ничью в матче 4-го тура Лиги Европы «Лестер Сити» — «Спартак» (1:1).

«Момент с пенальти стал ключевым в матче. Селихов достаточно уверенно играл, помогал на выходах, принес очко на выезде. Можно назвать его героем матча.

Главная проблема «Спартака» сейчас — он сам. Команда играет крайне нестабильно, думаю, даже тренер не знает, чего ждать от красно-белых в следующих матчах. Но «Спартак» продолжает сохранять шансы на евровесну», — приводит слова Нигматуллина «РБК».

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).