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Александр Селихов: я сказал Мозесу, что он мне должен за пенальти в матче с «Лестером»

Александр Селихов: я сказал Мозесу, что он мне должен за пенальти в матче с «Лестером»
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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов прокомментировал результат матча с «Лестер Сити» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Я всегда горжусь одноклубниками. Сегодня мы вышли на поле, как гладиаторы, и боролись друг за друга», — приводит слова Селихова официальный сайт УЕФА.

На 75-й минуте Селихов отразил пенальти в исполнении Джейми Варди. 11-метровый был назначен за фол Виктора Мозеса.

«После игры я сказал Мозесу, что он мне должен за этот пенальти. Но Виктор — футболист мирового уровня», — отметил Селихов.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в группе, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте (5). Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).

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