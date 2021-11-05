Ихеаначо – о ничьей со «Спартаком»: неприятный выдался вечер, фортуна отвернулась от нас

Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо высказался о ничейном результате в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком» (1:1).

«Неприятный выдался вечер: мы небрежно пропустили, но отыгрались. Мы наседали на ворота в последние 10 минут и как только ни пытались забить. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующих двух играх. Надеюсь, победим и пройдём дальше.

Фортуна была не на нашей стороне — надеюсь, в следующий раз она повернётся лицом к нам. Мы упустили пару моментов, так что нам нужно больше созидать в атаке. Сегодня этого не было. Сейчас все мы опечалены, и нужно сосредотачиваться на следующих играх: сперва — Премьер-лига, а затем рассчитываем пройти дальше в Лиге Европы», — цитирует Ихеаначо официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).