Трабукки: говорили, что «Зенит» не сделал Аршавина спортдиректором из-за его высказываний

Футбольный агент Марко Трабукки раскрыл одну из вероятных причин, по которым руководство «Зенита» отказалось от назначения Андрея Аршавина на должность спортивного директора клуба.

«Понятно, что со стороны всё выглядит спокойно. Но, думаю, там тоже есть проблемы. Не знаю, правда ли это, но мне говорили, что Аршавина хотели назначить спортивным директором, но из-за его высказываний на «Матч ТВ» отказались от этой идеи. В «Зените» не всё идеально, хотя на сегодняшний день это, конечно, самый стабильный клуб.

Может ли Азмун уехать в Италию? Думаю, это игрок, способный усилить европейские клубы. Ему давно надо было уезжать. Интерес есть. Знаю, что «Аталанта» просматривала его в Петербурге во время первого матча с «Ювентусом». И это был не ознакомительный просмотр, они давно за ним следят. Думаю, захотят его подписать », — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.