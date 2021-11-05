«Спартак» ищет тренера на замену Витории». Большое интервью с Трабукки

Марко Трабукки – известная в российском футболе фигура. Он был частью чемпионского «Спартака», а после ухода стал объектом критики со стороны болельщиков. Чем теперь занят итальянский агент? В интервью для «Чемпионата» Трабукки рассказал о своих проектах, порассуждал о текущих делах «Спартака» и спрогнозировал возможное возвращение Массимо Карреры в наш чемпионат.

Ерёменко ещё не решил, продолжать ли карьеру

– Мы встречаемся с вами в Милане. Как ваши дела? Сейчас ваша основная работа проходит здесь или по-прежнему в Москве?

– Я много времени провожу в Москве. Немало моих проектов связано с работой в России. Но часто приезжаю и в Милан, потому что, когда отсутствую здесь 2-3 недели, возникает много дел, встреч, переговоров. Так что я живу между Москвой и Миланом. Во время пандемии было неудобно, так как летал один самолёт в неделю. Сейчас попроще.



– Последний ваш проект в России, связанный с работой в клубе, – «Оренбург». Но всё быстро закончилось. Почему?

– Вынужден вас исправить. Я никогда не работал в «Оренбурге» и никакого проекта с «Оренбургом» у меня не было.



– Но вам интересна работа, допустим, спортивным директором?

– Мне интересна любая работа, связанная с футболом, но это не значит, что я в поиске. Мне работы хватает, проектов достаточно. Понятно, что, если завтра какой-нибудь престижный клуб обратится ко мне, я рассмотрю это.



– Помимо юрмальского «Спартака» и агентского бизнеса, чем занимаетесь?

– Сейчас, например, я представляю американских инвесторов в вопросе покупки футбольного клуба хорошего уровня в Европе. Ведём переговоры.



– То есть футбол для вас – очень разносторонняя история.

– Я не люблю концентрироваться на чём-то одном. Мне интересна агентская деятельность, безумно интересно управлять клубом, а теперь ещё и это.



– В России вы ассоциируетесь с чемпионским «Спартаком» и Романом Ерёменко. О «Спартаке» ещё поговорим, а как дела у русского финна?

– Он в раздумьях. Травма позади. До конца года решит, продолжать ли карьеру. Это не будет Россия или Финляндия. Что-то другое. Вряд ли английская Премьер-лига. Но не исключаю, что это будет большой чемпионат. Я Романа не тороплю и нахожусь в ожидании его решения.



– Вам, кстати, не обидно, что вы человек, который провёл много трансферов, но считаетесь агентом одного футболиста? И вы агент или, скорее, посредник?

– Наоборот, агент – не только представитель футболиста, но также и представитель клубов. Он организует, сопровождает трансфер футболиста из одного клуба в другой. Просто решать все проблемы в жизни условно 20 игроков не моё, у меня никогда не было желания нянчиться с футболистами. Я недостаточно терпелив для этого и не готов заниматься их бытом. Не для этого я столько лет учился, набирался опыта и выучил пять языков.



Всегда говорю молодым футболистам, с которыми начинаю работать: я вам не друг, с которым вы можете пойти пить пиво. Но я человек, который может вас трудоустроить, минимизировать ваши расходы и, если вы это заслуживаете, провести трансфер в хороший европейский клуб. А «выгуливать» их мне неинтересно. Слышал, что некоторые мои коллеги так делают. Я – нет. Поэтому предпочитаю заниматься трансферами: коротким и интенсивным проектом, который куда интереснее. Я всегда предпочитал вести переговоры с футбольными клубами и агентами игроков.



– То есть Ерёменко – исключение из правил.

– Да. Он мой друг и очень умный человек. Редко я встречал футболиста, который свободно говорит на пяти языках и может посоветовать какую-то интересную книгу.

Роман Ерёменко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

– В последнее время я видел много новостей о ещё одном вашем проекте – «Спартаке» из Юрмалы. Гендиректора дисквалифицировали на 10 лет. Как там дела?

– Это первоначальная дисквалификация, поскольку он пропустил слушание, которое назначили в УЕФА. Сейчас он будет доказывать, что это недоразумение. Я знаю, что он поступил правильно.



В целом проект «Спартак» Юрмала очень интересен: за последние пять лет мы дважды становились чемпионами, сыграли 10 квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, продали наших футболистов в клубы Премьер-лиги Италии, Швейцарии, России. Сейчас 11 наших игроков находятся в международных арендах в европейских чемпионатах. Лучший бомбардир команды и лучший игрок – 19-летний нападающий Вамба. Вишенкой на торте стал недавний визит президента ФИФА Джанни Инфантино в Юрмалу, где он посетил наш матч.

«Спартак»: кто будет новым спортивным директором и тренером?

– Перейдём к московскому «Спартаку». Удивляют ли вас результаты команды в последнее время и есть ли понимание, почему Руй Витория после всего случившегося продолжает работу?

– Конечно, меня удивляет и расстраивает, что «Спартак» в середине таблицы. А что касается Витории, то его уход – дело времени. «Спартак» ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет.



– Кто в этом виноват?

– В первую очередь это провал Попова (бывшего спортивного директора «Спартака». – Прим. «Чемпионата»). Он выбрал такого специалиста. Витория без всякого давления работал в Саудовской Аравии, а потом приехал в «Спартак», который под прицелом всех медиа. Это совсем другой уровень.



– Кто будет следующим тренером «Спартака»?

– Скорее всего, итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение.



– Внутри итальянского рынка есть сигналы, что «Спартак» ищет тренера?

– За последние дни я встречался со многими итальянскими коллегами и понял одно: все ведущие итальянские агенты в поиске тренера и спортивного директора для «Спартака».



– У Витории нет шансов сохранить своё место?

– С такими результатами и командой на девятом месте? Ни одного шанса.



– Нынешний состав «Спартака» вообще способен бороться за высокие места?

– За первые места – нет. Этот состав для середины таблицы.



– Нынешний «Спартак» собирали, по сути, три человека — Цорн, Газизов и Попов. Игроков, которые приходили при вас, почти нет.

– Только Джикия и Жиго. И так получается, что, «к сожалению», сейчас это лучшие футболисты «Спартака». Что многое говорит об уровне других игроков.



– Если расставить руководителей от лучшего к худшему с точки зрения профессионализма – кто первый, второй, третий?

– Я не хотел бы этого делать. Но места в таблице говорят о том, что никто из них не справился с задачей. Никто не смог собрать состав, способный претендовать на борьбу за чемпионство.



– Вы чувствуете, что, возможно, сделали не всё, чтобы остаться в «Спартаке» после ухода Массимо Карреры? И вообще существовала такая возможность?

– Моя судьба изначально зависела от Массимо. Когда его убрали, мои услуги как консультанта оказались не нужны.



В России я выучил хорошую пословицу – «от добра добра не ищут». Массимо уволили, когда команда шла на втором месте. Думаю, мы тогда сделали хорошую работу. Но в руководстве посчитали, что второе место – плохо и надо уволить тренера. Думаю, это ошибка. И я был уверен, что не так просто добиться результата в «Спартаке». Тренеру нужна большая поддержка, особые условия.

Георгий Джикия и Массимо Каррера Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Почему во время работы в «Спартаке» вы так и не получили официальной должности?

– Об этом просто никогда не шло речи. Если бы они хотели, то предложили бы мне эту работу. Но меня вполне устраивало, что Леонид Федун попросил меня заниматься некоторыми трансферами. И на этом всё.



– Последний на данный момент спортдиректор «Спартака» ушёл пару месяцев назад на фоне грандиозного скандала, опубликованных переписок. Вас удивило, что Попова уволила спутница Федуна?

– Не удивило. Любой умный руководитель должен был рано или поздно его уволить. Немного удивила форма ухода Попова, прямо по ходу матча. Думаю, «Спартак» может позволить себе настоящего профессионала. Там должен быть тренер европейского уровня и спортивный директор европейского уровня. Все должны быть на одном, высоком уровне.



– Почему «Спартак» в принципе вернул Попова?

– Я не понял этого решения. Слышал, что он просил Зарему Салихову вернуть его обратно и, видимо, многое обещал. Но она в нём быстро разочаровалась, поняла его уровень.



– У вас есть понимание, когда в жизни «Спартака» появилась Зарема и начала настолько сильно влиять на все внутриклубные процессы?

– Это случилось примерно полтора года назад. Но мне неизвестны причины. Я далёк от того, что сейчас происходит в «Спартаке»: сам давно не был на стадионе – последний раз, когда к нам в гости приезжал Джон Терри.



– Когда вы работали, слышали имя Салиховой?

– Мы знали, что она существует. Но она никак не вмешивалась в нашу работу. Мы работали независимо.

– Глобально Зарема – это вред или благо для «Спартака»?

– Думаю, каждый должен заниматься своими делами. Конечно, семья владельца клуба имеет право что-то ему советовать. Имеет право принимать решения. Моё мнение: семья Федуна не особо доверяет людям, которые управляют «Спартаком». Ведь можно было бы найти профессионального гендиректора, спортдиректора и дать им полноту власти. Это было бы правильно. Дать менеджерам рамки, контролировать их, но при этом менеджмент сам должен принимать все решения, связанные с командой, с трансферной политикой клуба – кого оставить, кого убрать, кому поднять зарплату и на сколько, а кого отправить в дубль из-за того, что не продлевается контракт.



Но это клуб Федуна, и он имеет право доверять кому хочет. Я рад, что мне в 2016 и 2018 годах он дал возможность заниматься трансферами «Спартака». Кого-то получилось привести, кого-то – нет. Но сам факт того, что он дал мне шанс, дорогого стоит. За это я всегда буду ему благодарен.



– Одна из ключевых тем последнего месяца – кто заменит Попова. У вас есть понимание, какие фигуры в шорт-листе «Спартака»?

– «Спартаку» нужен спортивный директор. Я читал про португальца, итальянца. Но я не знаю, в насколько продвинутой стадии находятся переговоры.



– Вы не думаете, кстати, что фигура спортивного директора в последнее время в принципе обесценилась? В «Спартаке» и «Зените» их нет.

– Может быть, и обесценилась, но это плохо. В каждом клубе должен быть спортивный директор, руководящий селекцией. Надо брать пример с «Динамо» и «Локомотива», где Бувач и Рангник ведут правильную работу.



– Во время вашей работы в клубе вы хотя бы раз слышали фамилию Камоцци? Какова его роль?

– Я услышал его имя в самом конце работы. Мы должны были подписать одного игрока из «Милана», уже сделали ему визу, но Федун меня остановил. Объяснил: один его итальянский советник сказал, что подписывать этого футболиста – плохая идея. Это был дорогой игрок, поэтому его сложно было отстоять. Особенно на фоне советов другого человека. По моей информации, сейчас Камоцци – доверенное лицо руководства клуба. С ним советуются, и он занимается проектом возрождения «Спартака».



– Вы с ним знакомы?

– Лично не знаком. В Италии его никто не знает. Но моё мнение: прежде чем работать на престижной должности, ты должен пройти сначала среднюю школу, потом высшую, университет. Нельзя переходить из средней школы сразу в университет Оксфорда или Гарварда. Для этого просто нет знаний и опыта.



– У «Спартака» есть шансы продать игроков? Есть ли интерес к Ларссону, Понсе?

– За небольшие деньги – да. Но продать дороже, чем купили – нет.



– Кстати, о Жиго. Он отказался продлевать контракт, но будет доигрывать сезон. Вам не кажется странным, что «Спартак» не продал его летом?

– Конечно, это неправильно. Будь я Федуном, у меня были бы большие вопросы к менеджменту. Когда у игрока два года до конца контракта, ты либо его продлеваешь, либо продаёшь. Это старый закон рынка. Если он отказывается уходить, то сидит на скамейке. По моей информации, у Жиго есть несколько очень хороших предложений из Франции. Так что летом он, вероятно, уйдёт бесплатно.

Азмуна хочет «Аталанта», а Рангнику надо дать время

– Перейдём к «Зениту». Команда уверенно идёт на первом месте и, кажется, там нет никаких проблем. Вы верите, что в клубе всё настолько беззаботно?

– Понятно, что со стороны всё выглядит спокойно. Но, думаю, там тоже есть проблемы. Не знаю, правда ли это, но мне говорили, что Аршавина хотели назначить спортивным директором, но из-за его высказываний на «Матч ТВ» отказались от этой идеи. В «Зените» не всё идеально, хотя на сегодняшний день это, конечно, самый стабильный клуб.



– Следующим летом контракт истекает у Азмуна. Возможен ли зимой его переход в Италию?

– Думаю, это игрок, способный усилить европейские клубы. Ему давно надо было уезжать. Интерес есть. Знаю, что «Аталанта» просматривала его в Петербурге во время первого матча с «Ювентусом». И это был не ознакомительный просмотр, они давно за ним следят. Думаю, захотят его подписать.



– Как Семаку решить проблему Дзюбы? Сейчас он играет мало.

– Мне нравится, как Сергей руководит командой: спокойно и без скандалов. Если Дзюба продолжит так себя вести, то сядет на скамейку, а команда станет чемпионом без него. Понятно, что он хотел бы остаться в Петербурге. Никто не повторит его зарплату в России. Конечно, его кто-то пригласит, но на меньшие деньги.

Сергей Семак и Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Есть ли команда, которая способна помешать «Зениту» взять четвёртый титул подряд?

– В этом году — нет. А в следующем «Локомотив» или «Динамо» смогут дать бой Петербургу.



– «Зенит» сможет продать кого-то в Европу за большие деньги? Есть интерес?

– Только бразильцы и Барриос.



– А условный Кузяев?

– Не думаю. Если oн не смог найти команду как свободный агент летом 2020 года, вряд ли кто-то будет готов заплатить за него деньги сейчас.



– У других игроков нет шансов?

– В России нет футболистов для топ-чемпионатов. Только 2-3 молодых, как Захарян или Кварацхелия. Европейские клубы могут купить их на перспективу и сразу отдать в аренду средним. Через пару недель, например, представители одного большого итальянского клуба приедут смотреть на Захаряна.



– Семак в «Зените» надолго?

– Не знаю. Кто-то говорил, что у тренерской работы есть цикл – пять лет. Дальше тяжело искать мотивацию для игроков и себя. Думаю, ему тоже захочется поработать в другом месте.

– Вы верите в проект Рангника в «Локо»? Со стороны это, скорее, похоже на большой развод?

– Многие говорят так про иностранцев. Но мне кажется, что это человек, имеющий хороший бэкграунд в Германии, поэтому ему надо время. Не спорю, возможно, они за кого-то переплатили. Но это игроки из больших футбольных стран, и «Локо» сможет их продать в любой момент без потери денег.



– Удивило ли вас, что «Локо» убрал Николича?

– Нет. Рангник изначально хотел завести своего тренера. Очевидно, что это было одним из его условий. Конечно, Марко не заслужил увольнения. Но, увы, его судьба была предрешена.



– Рангник в «Локомотиве» надолго? Или, получив хорошее предложение, например, из «Ньюкасла», он уйдёт?

– Если он уйдёт сейчас, то это будет некрасиво. Тут на него рассчитывают, дали карт-бланш.



– Если Рангник останется хотя бы на пару лет, у клуба хорошие перспективы?

– В чемпионате России поборются за высокие места. А в Лиге чемпионов перспектив, конечно, нет. С нынешним лимитом и общим уровнем РПЛ они могут рассчитывать только на группу Лиги чемпионов. Не выше.

Ральф Рангник Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Уровень чемпионата России резко упал – на качественных легионеров просто нет денег, плюс лимит. Как в такой ситуации вернуть РПЛ в шестёрку лучших?

– Можно надеяться, что экономика России снова станет сильна, что рубль укрепится по отношению к евро и доллару, но для этого не так много предпосылок. Поэтому игроков высокого качества в России не будет. Остаётся только вопрос создания конкуренции – надо дать тренерам выбирать хотя бы из 12-14 легионеров. В этом случае ты сможешь строить команду на реальную перспективу. Думаю, болельщики «Спартака» были бы рады, если бы € 6 млн суммарно платили не Кутепову и Зобнину, а на эти деньги клуб взял бы троих молодых и талантливых европейских игроков на € 1 или € 1,5 млн.



– Но президент России сказал, что лимит ослаблять нельзя.

– А ФИФА говорит что политика не должна вмешиваться в футбол. Мне понравились слова Карпина, который не побоялся не согласится с президентом на эту тему. Eсли президент в чём-то неправ, не надо стесняться говорить об этом, надо просто ему объяснить, почему лимит надо ослабить, что Олимпиада в футболе ничего не значит и что надо доверять такому топ-менеджеру, как Дюков. Вообще, каждый должен заниматься своим делом. Думаю, у господина Путина и без футбола много работы.

Миранчук, Кокорин, Каррера

– Давайте обсудим наших легионеров. Миранчук второй сезон в Италии, но у него ничего не получается. Почему?

– Потому что он попал в сложную команду с тяжёлым тренером. Столкнулся с конкуренцией и не справляется с ней. Возможно, для этого он слишком мягкий. В «Локомотиве» он всегда знал, что будет играть. И привык к этому. Ему надо было уехать из РПЛ раньше. Горжусь, что предлагал Алексею перейти в Испанию или Италию, когда ему было 18 лет. Но тогда руководство «Локо» не было заинтересованно в таком варианте. Если бы он ушёл в 18 лет, то сейчас играл бы на высоком уровне. Лёша был готов уйти, мы встречались в Милане с директором итальянского топ-клуба, который тогда его очень хотел. Но не получилось.



– Агент игрока Шпинёв сообщил, что зимой Миранчук может уйти в аренду в другой итальянский клуб.

– Надеюсь, это случится и в команде немного другого уровня он проявит себя. Продолжит карьеру в Италии.

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

– А если вернётся в Россию, скажем, в «Зенит»?

– С футбольной точки зрения я разочаруюсь.



– Кокорин – одно большое разочарование. Почему?

– Да, к сожалению, это очень большое разочарование. За полгода до того, как он перешёл в «Фиорентину», мы с Сашей и руководством клуба сделали ознакомительную видеоконференцию. Летом 2020-го. Но в итоге они посчитали, что им нужен кто-то сильнее. Удивительно, что уже зимой 2021-го они снова заинтересовались им и заплатили деньги.



– Что будет делать «Фиорентина»?

– Думаю, в клубе будут пытаться отправить его в аренду обратно в Россию. Либо постараются расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Предложат ему зарплату за год-полтора. Конечно, подписывать с ним такой долгосрочный контракт – большая ошибка.



– Вы были критиком Шомуродова, а теперь он играет в «Роме». Удивлены?

– Прогресс игрока меня удивил. Теперь ему надо закрепиться на уровне «Ромы». Шомуродов доказал, что он игрок уровня «Дженоа», но пока не показывает, что игрок основы. Желаю, чтобы у него получилось.

– «Рома» – потолок? Или может пойти выше?

– Выше «Ромы»? Куда ещё выше? «Рома» для него — уже фантастика.



– Как дела у Массимо?

– Хорошо. Он в Бергамо. Отдыхает, смотрит футбол, наслаждается жизнью.



– После «Спартака» у него был явный вариант в России?

– Сначала появился вариант сразу после увольнения. Но он был не готов к нему эмоционально. И совсем недавно, пару недель назад, появился клуб, который его очень хотел. Но уже по другим причинам он отказался. Это был тоже клуб из РПЛ.

– То есть Каррера готов к работе в России?

– Ему очень понравился опыт в «Спартаке». Его жена мне постоянно говорит, что хочет вернуться в Россию. И так как во всех семьях всё решает жена, его судьба предрешена.



– Он готов пойти работать в команду более низкого уровня?

– Да.



– И вы сами готовы пойти с ним?

– Да.