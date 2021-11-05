Ольга Смородская: «Спартак» — это клуб расистов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделился мнением о решении футболистов «Спартака» не преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити» (1:1).

«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. Это движение в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени. В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы как всегда имеем особое мнение. В российском футболе растёт поколение скрытых расистов, это факт.



Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается. Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа. Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение — у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными», — приводит слова Смородской Sport24.

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