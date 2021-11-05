Ольга Смородская: «Спартак» — это клуб расистов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделился мнением о решении футболистов «Спартака» не преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити» (1:1).
«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. Это движение в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени. В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы как всегда имеем особое мнение. В российском футболе растёт поколение скрытых расистов, это факт.
Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается. Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа. Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение — у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными», — приводит слова Смородской Sport24.
Лучшие фотографии с футбольных арен Европы в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 5 ноября 2021
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:27
-
19:21
-
19:21
-
19:14
-
18:52
-
18:50
-
18:44
-
18:31
-
18:12
-
18:01
-
17:48
-
17:42
-
17:39
-
17:33
-
17:20
-
17:19
-
17:00
-
16:58
-
16:47
-
16:40
-
16:36
-
16:20
-
16:15
-
16:14
-
16:05
-
15:51
-
15:32
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
14:49
-
14:39