Гус Тиль вызван в сборную Нидерландов на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Нидерландов на странице в «Твиттере» опубликовала список футболистов, вызванных в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года. В список попал игрок «Спартака» Гус Тиль, выступающий на правах аренды за «Фейеноорд».



В список вошли следующие спортсмены:



Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Йоэль Дроммель (ПСВ), Марк Флеккен («Фрайбург»).



Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Тирелл Маласиа («Фейеноорд»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Стефан де Врей («Интер»).



Полузащитники: Райан Гравенберх («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Дави Классен («Аякс»), Тён Копмейнерс («АЗ»), Мартен де Рон («Аталанта»), Гус Тиль («Фейеноорд»), Жоржиньо Вейналдум («ПСЖ»).



Нападающие: Стивен Бергёйс («Аякс»), Арно Данджума («Борнмут»), Ноа Ланг («Брюгге»), Дониэлл Мален («Боруссия» Д), Мемфис Депай («Барселона»), Ваутер Вегорст («Вольфсбург»).



Напомним, сборная Нидерландов 13 ноября сыграет с Черногорией, а 16 ноября проведёт встречу с Норвегией.