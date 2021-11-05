Роберто Манчини: три года назад победа Италии на Евро казалось невозможной

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победе своей команды на чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года. Специалист признался, что ещё несколько лет даже не мог мечтать о таких успехах.



«В моей футбольной карьере я пережил множество красивых моментов, добивался успеха. Но эта победа отличается. За нами стояла вся Италия, все за нас переживали. Это было действительно невероятно. Нас больше всего порадовало, что победа принесла позитив для всей страны. Немногие верили, что это реально. Когда я начинал работу с командой три года назад, это казалось невозможным. Я должен поблагодарить ребят за всё, что они сделали», — цитирует Манчини Football Italia.

В финале Евро-2020 сборная Италии обыграла в серии послематчевых пенальти Англию.