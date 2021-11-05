«Я был готов прослезиться». Ван Дейк — о возвращении на поле после травмы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своих эмоциях от возвращения на поле после серьёзной травмы.
«Я пропустил Евро, поэтому провёл хорошую межсезонную подготовку в Португалии с физиотерапевтом. Я много работал, но сложно предугадать, что тебя ждёт на тренировках с командой. Когда присоединился к команде в Австрии, я нервничал. Постоянно думал, как это будет, как я буду себя ощущать. Я с нетерпением ждал возвращения на поле. Каждый раз спрашивал физиотерапевта: «Когда это произойдёт?»
Товарищеская игра с «Гертой» стала первой для меня после травмы. Мы с Гомесом провели на поле 20 минут, и я был готов прослезиться. Мы с Джо так много работали, чтобы этот момент настал», — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.
Напомним, ван Дейк получил травму крестообразных связок колена в матче с «Эвертоном» в октябре прошлого года. Из-за травмы защитник выбыл до конца прошлого сезона, а также пропустил чемпионат Европы.
- 5 ноября 2021
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