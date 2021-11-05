Гвардиола: Роналду будет забивать голы даже в 75 лет
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Роналду будет забивать голы всю свою жизнь, даже когда ему будет 75 лет. Возможно, к тому моменту он уже завершит карьеру, но будет играть в футбол во время приготовления барбекю и забивать голы.
Возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» хорошо для английской Премьер-лиги. «МЮ» принадлежит Криштиану, а Криштиану принадлежит «МЮ». Это хорошо. Так было в прошлом. Возможно, так будет в настоящем и будущем. Посмотрим», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится завтра, 6 ноября. Начало игры — в 15:30 мск.
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