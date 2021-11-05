Сульшер: Роналду – один из лучших футболистов, ступавших на эту планету

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заступился за нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду, который подвергается критике со стороны некоторых экспертов и болельщиков.

«Роналду — один из лучших игроков, которые когда-либо ступали на эту планету. Его влияние на игру сложно переоценить. Не понимаю, как люди могут говорить, что он мешает команде. Криштиану — профессионал высочайшего уровня», — приводит слова Сульшера журналист Саймон Стоун в своём «твиттере».

Напомним, несколькими днями ранее Криштиану Роналду забил свой 126-й гол за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Он сравнялся по этому показателю со своим нынешним главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.

Криштиану достиг отметки в 126 голов за 303 матча в составе «Манчестер Юнайтед». Сульшер затратил на такое же количество голов на 60 матчей больше.