«Добро пожаловать домой». «Барселона» официально объявила о назначении Хави

Пресс-служба каталонской «Барселоны» официально объявила в «Твиттере» о назначении на пост главного тренера 41-летнего испанца Хави.
«Так и должно было случиться. Добро пожаловать домой», — гласит публикация «Барселоны» в «Твиттере» к специально подготовленному ролику со значимыми и трогательными моментами карьеры Хави в стане сине-гранатовых.
Ранее стало известно, что Хави покинул пост наставника катарского клуба «Аль-Садд».
Делегация «Барселоны» посетила Катар, где провела переговоры с руководством «Аль-Садда». По некоторым данным, каталонцам придётся заплатить катарскому клубу € 5 млн за Хави. Половину от этой суммы заплатит «Барселона», а вторую часть — сам тренер.
Катарский клуб уже объявил об уходе тренера. Также катарцы сообщили, что «Барселона» заплатит € 5 млн. Это объявление вызвало недовольство каталонцев. В «Барселоне» посчитали такие действия давлением.
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