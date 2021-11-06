Тухель высказался о возможном подписании «Челси» защитника «Севильи» Кунде в январе

48-летний немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий «Челси, рассказал могут ли «аристократы» вернуться зимой к варианту с подписанием 22-летнего французского защитника «Севильи» Жюля Кунде.

«Мы можем вернуться к этому варианту, если увидим в этом необходимость, но сейчас Тревор Чалоба заслуживает места в основной обойме игроков. Доверие к нему не имеет никакого отношения к тому, сможем ли мы подписать ещё одного центрального защитника или нет. Он просто сделал шаг вперёд», — цитирует Тухеля Evening Standart.

Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года. До этого он выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки. Действующий контракт француза с «Севильей» действует до 2024 года.