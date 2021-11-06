«Сельта» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Сельта» — «Барселона». Встреча 13-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Барселона».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный рефери — Алехандро Лусена.
«Барселона» набрала 16 очков в 11 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (11) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 25 очков в 12 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
Смотрите этот и другие матчи тура эксклюзивно в «Okko». Прямо сейчас оформить подписку «Okko Футбол» можно на выгодных условиях — первые 7 дней за 1 рубль. В сервисе также доступны игры Английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры.
- 6 ноября 2021
-
15:41
-
15:34
-
15:30
-
15:24
-
15:21
-
15:15
-
15:15
-
15:00
-
14:57
-
14:51
-
14:45
-
14:24
-
14:22
-
14:02
-
13:57
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:07
-
13:05
-
12:58
-
12:44
-
12:30
-
12:25
-
12:11
-
12:10
-
11:54
-
11:52
-
11:39
-
11:36
-
11:19
-
11:11
-
11:00
-
10:55