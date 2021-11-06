«Сельта» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Сельта» — «Барселона». Встреча 13-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный рефери — Алехандро Лусена.



«Барселона» набрала 16 очков в 11 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (11) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 25 очков в 12 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».

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