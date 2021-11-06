Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптона» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон».

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Макартур, Куйяте, Галлахер, Эдуард, Бентеке, Заха.

Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Томкинс, Миливоевич, Олисе, Ридевальд, Шлупп, Айю.

«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Айт Нури, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Хи Чан, Тринкан, Хименес.

Запасные: Моулден, Радди, Дендонкер, Хувер, Боли, Каштелу, Кандл, Силва, Траоре.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут Питер Джеймс Киркап и Марк Перри. Резервный рефери – Гэвин Уорд.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021