«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптона» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон».



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Макартур, Куйяте, Галлахер, Эдуард, Бентеке, Заха.



Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Томкинс, Миливоевич, Олисе, Ридевальд, Шлупп, Айю.



«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Айт Нури, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Хи Чан, Тринкан, Хименес.



Запасные: Моулден, Радди, Дендонкер, Хувер, Боли, Каштелу, Кандл, Силва, Траоре.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут Питер Джеймс Киркап и Марк Перри. Резервный рефери – Гэвин Уорд.