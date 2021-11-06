Турецкий актёр высмеял реакцию СМИ на «обращение» к президенту США из-за Живоглядова

Турецкий актёр Халил Сойлетмез в «Твиттере» пошутил о реакции российских СМИ на его «обращение» к президенту США из-за неудаления Дмитрия Живоглядова в концовке матча Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» (1:1).

На 91-й минуте встречи Живоглядов сфолил в середине поля, за что ему показали жёлтую карточку. Затем между игроками обеих команд началась потасовка, после чего арбитр наказал Живоглядова вторым предупреждением, но не удалил его с поля. После матча Сойлетмез написал у себя в «Твиттере» фразу «Задействуйте всех, включая американского президента», прикрепив видео эпизода с Живоглядовым.

Твит актёра разошёлся по российским СМИ, которые расценили его слова как призыв обратиться к президенту США. Сегодня Сойлетмез пошутил о реакции прессы. «Брат, после того как я использовал твою реплику, русские подумали, что это серьёзно. За мной охотятся...» — написал Халил актёру Джему Йылмазу. Персонаж Йылмаза в фильме «Космический элемент: Эпизод X» произнёс фразу «Задействуйте всех, включая американского президента, меня похитили инопланетяне».