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«Алания» разгромила «Торпедо» в матче ФНЛ

«Алания» разгромила «Торпедо» в матче ФНЛ
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В Грозном завершился центральный матч 21-го тура ФНЛ. «Алания» на стадионе им. Султана Билимханова принимала «Торпедо». Матч завершился крупной победой хозяев — 5:1.

«Алания» сделала счёт крупным ещё в первом тайме. На 24-й минуте Батраз Хадарцев вывел свою команду вперёд. Ещё через семь минут Давид Кобесов удвоил преимущество хозяев, а затем Хадарцев оформил дубль, реализовав пенальти.

На 73-й минуте Бутта Магомедов также отличился с 11-метровой отметки. Уже через две минуты Артём Самсонов отыграл один мяч, но точку в матче на 79-й минуте поставил Ислам Машуков.

«Алания» набрала 39 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Торпедо» занимает 2-е место, набрав 41 очко. Лидирует в ФНЛ «Оренбург» (44).

В следующем туре «Алания» будет принимать «Енисей», а «Торпедо» сыграет в гостях с «Текстильщиком».

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
06 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
5 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Хадарцев – 24'   2:0 Кобесов – 31'   3:0 Хадарцев – 41' (пен)   4:0 Магомедов – 73' (пен)   4:1 Самсонов – 75'   5:1 Машуков – 79'
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