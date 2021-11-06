«Алания» разгромила «Торпедо» в матче ФНЛ

В Грозном завершился центральный матч 21-го тура ФНЛ. «Алания» на стадионе им. Султана Билимханова принимала «Торпедо». Матч завершился крупной победой хозяев — 5:1.
«Алания» сделала счёт крупным ещё в первом тайме. На 24-й минуте Батраз Хадарцев вывел свою команду вперёд. Ещё через семь минут Давид Кобесов удвоил преимущество хозяев, а затем Хадарцев оформил дубль, реализовав пенальти.
На 73-й минуте Бутта Магомедов также отличился с 11-метровой отметки. Уже через две минуты Артём Самсонов отыграл один мяч, но точку в матче на 79-й минуте поставил Ислам Машуков.
«Алания» набрала 39 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Торпедо» занимает 2-е место, набрав 41 очко. Лидирует в ФНЛ «Оренбург» (44).
В следующем туре «Алания» будет принимать «Енисей», а «Торпедо» сыграет в гостях с «Текстильщиком».
- 6 ноября 2021
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