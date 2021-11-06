Сергеев: надо проявить себя в сборной с лучшей стороны, чтобы не подвести родителей и клуб

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к ноябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.
«Я долго ждал этого. Это шанс которым надо воспользоваться и проявить себя с лучшей стороны, чтобы не подвести родителей и свой клуб. Волнения нет. Сегодня переночую в Самаре, а завтра вылетаю в Питер.
Почему нужно сбрить бороду? Я пообещал. В том году давал интервью, сказал, если попаду в сборную, то побреюсь. Поэтому по приезде придётся сбрить. Губернатор вот подарил электробритву.
Не жалко ли? Жалко. Отдам на аукцион и продам (смеётся).
Взять 22 номер в сборной, чтобы подколоть Дзюбу?
Я спокойно отношусь к этому, не хочу никому отвечать. Какой дадут, такой и возьму. Я первый раз еду, не знаю как и что будет. Посмотрим», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 6 ноября 2021
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